Wirtschaft

IBM kündigt Schaffung von 25'000 Jobs in den USA an

Der US-Technologiekonzern IBM hat die Schaffung von 25'000 Arbeitsplätzen in den USA in den nächsten vier Jahren zugesagt. Das Unternehmen erklärte am Dienstag, etwa 6000 dieser Arbeitnehmer würden im Jahr 2017 eingestellt.