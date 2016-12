Politik

Türkei baut Zeltstadt für 80'000 Aleppo-Flüchtlinge

Die Türkei will eine Zeltstadt für bis zu 80'000 Flüchtlinge aus der syrischen Stadt Aleppo aufbauen. Der stellvertretende Ministerpräsident Mehmet Simsek kündigte das Vorhaben am Dienstagabend via Twitter an, ohne allerdings Details zu nennen.