Vermischtes

Weihnachtsstimmung wird oft durch Schnittverletzungen getrübt

Nicht immer ist die Stimmung am Weihnachtsabend so ungetrübt wie bei dieser Hausgemeinschaft. Denn bis die Geschenke eingepackt sind, die Kerzen brennen und das Weihnachtsessen auf dem Tisch steht, verletzen sich nach Angaben der Suva viele mit dem Messer. (Archivbild).

In der Weihnachtszeit häufen sich Schnittverletzungen. Die Suva hat festgestellt, dass sich im Dezember durchschnittlich 1000 Berufstätige in der Freizeit mit einem Messer oder Cutter verletzen. Das sind 40 Prozent mehr als in den übrigen Monaten.