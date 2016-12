Lara Gut im ersten Abfahrts-Training in Val d'Isère klar vorne

Sport

Lara Gut fährt im ersten Abfahrts-Training in Val d’Isère überlegen Bestzeit vor Ilka Stuhec. Die Doppelsiegerin von Lake Louise verliert allerdings bereits 1,03 Sekunden auf die Tessinerin.

Ski alpin. – Dass ihr die Piste O.K. behagt, hatte Lara Gut schon in den vergangenen Jahren gezeigt. 2015 gewann sie auf dem Weg zum Gesamtweltcupsieg beide Rennen in Val d"Isère. Zunächst triumphierte die Tessinerin in der Kombination mit einem Hundertstel Vorsprung vor Lindsey Vonn. Tags darauf setzte sie sich vor Teamkollegin Fabienne Suter durch. Weitere Spitzenresultate auf der gleichen Piste gelangen Gut mit dem Abfahrtssieg 2012, dem 2. Platz im Riesenslalom 2013 und Rang 3 in der Abfahrt 2010.

Corinne Suter, vor anderthalb Wochen Vierte in Lake Louise, war am Mittwoch die zweitbeste Schweizerin. Sie büsste zwar fast zwei Sekunden auf Gut ein, was aber immer noch zu Rang 6 reichte. Im Vorjahr belegte die Schwyzerin in Savoyen in der Abfahrt den 5. Platz.

In Val d'Isère stehen heuer drei Rennen auf dem Programm. Nach der Kombination am Freitag (Start Abfahrt um 10.30 Uhr) folgen die Abfahrt (Samstag/10.30 Uhr) und der Super-G (Sonntag/10.30 Uhr).

Val d'Isère (FRA). 1. Training zur Weltcup-Kombinationsabfahrt am Freitag und zur Abfahrt am Samstag (Start jeweils 10.30 Uhr): 1. Lara Gut (SUI) 1:46,90. 2. Ilka Stuhec (SLO) 1,03 zurück. 3. Ramona Siebenhofer (AUT) 1,22. 4. Sofia Goggia (ITA) 1,27. 5. Kajsa Kling (SWE) 1,74. 6. Corinne Suter (SUI) 1,89. 7. Cornelia Hütter (AUT) 1,92. 8. Laurenne Ross (USA) 1,94. 9. Alice McKennis (USA) 2,21. 10. Nadia Fanchini (ITA) 2,22.

Ferner: 12. Tina Weirather (LIE) 2,34. 16. Denise Feierabend (SUI) 2,73. 28. Priska Nufer (SUI) 3,23. 32. Michelle Gisin (SUI) 3,58. 41. Jasmine Flury (SUI) 3,94. 46. Joana Hählen (SUI) 4,21. 57. Wendy Holdener (SUI) 5,69. 68. Rahel Kopp (SUI) 6,88. – 69 Fahrerinnen gestartet und klassiert. (si)