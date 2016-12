Kashima Antlers ziehen in den Final der Klub-WM ein

Sport

Die Kashima Antlers stehen an der Klub-WM in Japan als erster Finalist fest. Der japanische Meister setzt sich gegen Atletico Nacional Medellin, den Gewinner der Copa Libertadores, mit 3:0 durch.

Fussball. – Im ersten Halbfinal in Osaka kam es zu einer Premiere. Erstmals in einem FIFA-Wettbewerb gelangte der Video-Schiedsrichter zum Einsatz. Der Assistent des ungarischen Referees Viktor Kassai entschied in der 33. Minute aufgrund der TV-Bilder auf Foulpenalty für Kashima. Diesen verwandelte Shoma Doi gekonnt zur 1:0-Führung. Mit späten Toren von Yasushi Endo (83.) und Yuma Suzuki (85.) machten die Japaner gegen den Favoriten aus Kolumbien schliesslich alles klar und zogen etwas überraschend ins Endspiel ein.

Im Final am Sonntag in Yokohama trifft Kashima als Aussenseiter auf den Gewinner der Partie vom Donnerstag zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und Club America. Der Verein aus Mexiko City hat sich in den Viertelfinals gegen Jeonbuk Motors, den Gewinner der asiatischen Königsklasse, 2:1 durchgesetzt.

Für Atletico Nacional Medellin war es der erste Ernstkampf seit dem verheerenden Flugzeug-Unglück in der Heimat. Der kolumbianische Spitzenverein hätte Anfang Dezember den Final der Copa Sudamericana gegen Chapecoense spielen sollen. Zum Aufeinandertreffen dieser beiden Teams kam es bekanntlich nicht, da das Flugzeug mit dem brasilianischen Finalgegner an Bord auf dem Weg nach Kolumbien abstürzte. Bei der Tragödie kamen 71 Menschen ums Leben, unter ihnen 19 Fussballer von «Chape». (si)