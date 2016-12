Kultur

Filmregisseur will Boot von Flüchtlingskatastrophe ausstellen

Der mexikanische Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu will mit einer Kunstaktion an die Flüchtlingstragödie vor der libyschen Küste im Frühjahr 2015 mit bis zu 900 Toten erinnern. Er will das havarierte Boot auf eine Wanderausstellung schicken.