Politik

Scheidender Generalsekretär enthüllt Porträt in UNO-Hauptgebäude

Der scheidende Generalsekretär Ban Ki Moon hat sein offizielles Porträt in der Lobby des Hauptquartiers der UNO in New York enthüllt. Das Gemälde des koreanischen Künstlers Lee Won Hee hängt nun in einer Reihe neben den Porträts der sieben früheren Generalsekretäre.