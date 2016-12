Politik

Eklat um Venezuelas Ausschluss bei Mercosur-Treffen

Der Ausschluss Venezuelas aus dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur ist in einen Eklat ausgeartet. Die venezolanische Aussenministerin Delcy Rodríguez versuchte am Mittwoch der Übergabe der Bündnis-Präsidentschaft an Argentinien beizuwohnen.