Politik

Trump vermeidet Streitthemen bei Treffen mit High-Tech-Managern

Der künftige US-Präsident Donald Trump (links) mit Paypal-Gründer Peter Thiel (Mitte) und Apple-CEO Tim Cook (rechts).

Der künftige US-Präsident Donald Trump und führende Firmenvertreter aus dem Silicon Valley sind am Mittwoch zu einem Versöhnungsgipfel zusammengekommen. Bei dem Treffen im Trump Tower in New York sei es um wirtschaftliche Fragen gegangen.