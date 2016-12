Vermischtes

Frau findet 50'000 Franken und übergibt sie der Polizei

In letzter Zeit waren besonders viele Menschen so ehrlich, gefundenes Geld zu melden. So erhielten die Besitzer die verlorenen Beträge wieder zurück. (Symbolbild).

Eine junge Frau hat am Dienstagabend in Basel einen Umschlag mit 50'000 Franken gefunden. Sie brachte den Fund am Mittwoch zur Polizei. Ihre Ehrlichkeit wird mit einem stattlichen Finderlohn honoriert.