«Million Reasons» - Neues Video von Lady Gaga setzt altes fort

Kultur

Popstar Lady Gaga hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. Das Video zu «Million Reasons» feierte weltweit Premiere auf dem Musiksender MTV und ist seitdem auf Youtube zu sehen. Der Clip ist eine Fortsetzung ihres letzten Videos zum Song «Perfect Illusion».

New York. – An dessen Ende war Lady Gaga zu sehen gewesen, wie sie sich in einer Wüste auf dem Boden kugelt, die Kamera schwenkt in den blauen Himmel. Dort setzt das Video zu «Million Reasons» an: Die Kamera schwenkt aus dem Himmel auf die am Boden liegende Lady Gaga, die zu sich kommt, die Hände nachdenklich auf die Stirn legt und schliesslich von einer Kolonne Luxus-Jeeps abgeholt wird.

Auf Twitter kündigte Lady Gagy an, dass auch alle weiteren Videos zur Musik ihres aktuellen Albums «Joanne» an ihre Vorgänger anschliessen werden. «Ich wollte, dass diese Videos eine Geschichte aus meinem Leben erzählen und nicht nur Bilder liefern, die zu meiner Musik passen», sagt die Sängerin in einem Video auf ihrer Twitter-Seite. «Das ist ein viel tieferer Einblick in das, was ich bin.» Am Ende ihres neuen Videos ist sie beim Gitarrespielen zu sehen - in einem rosa Hosenanzug.

