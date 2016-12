Boulevard

Rentner wird bei 100-Meter-Sturz vom Moléson schwer verletzt

Der 71-Jährige überlebte den 100-Meter-Sturz am Freiburger Moléson schwer verletzt.

Ein Mann ist am Freiburger Moléson 100 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sein Leben ist nicht in Gefahr, wie die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag mitteilte.