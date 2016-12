Übernahme der Gategroup steht vor Abschluss

Wirtschaft

Die chinesische HNA Group steht beim Bordverpfleger Gategroup vor dem Ziel. Der Abschluss der Übernahme steht nach mehrmaligen Verzögerungen nun unmittelbar bevor.

Bern. – Das Kaufangebot könne nun vollzogen werden, teilte Gategroup am Freitag mit Verweis auf ein Inserat mit. Die Zahlung für die angedienten Aktien ist auf Mitte Dezember terminiert. Am 19. Dezember werden die Aktien der Gategroup zum letzten Mal an der Börse gehandelt. Nachher wird Gategroup nicht mehr an der Börse sein.

HNA hält bereits über 98 Prozent an Gategroup, und das Gesuch um Kraftloserklärung für die restlichen Aktien war bereits im Oktober eingereicht worden. Der Vollzug der Übernahme hat sich aber aus unbekannten Gründen verzögert.

Spekuliert worden war in der Presse, dass einige Anleger Zweifel an der Finanzkraft von HNA haben könnten, nachdem der Mischkonzern sich zuletzt in einem regelrechten Kaufrausch befunden hatte. Auch sei nicht sicher, ob sich nicht doch noch Behörden wie das US-Committee on Foreign Investment in the United States einschalten und die Übernahme unter die Lupe nehmen.

Im Mai hatte die Übernahmekommission UEK grünes Licht für die Übernahme durch HNA geben. Die chinesische Privatfirma hat für die ehemalige Swissair-Tochter insgesamt 1,4 Milliarden Franken geboten.

Obwohl bis Anfang Juli, dem vorläufigen Ende der öffentlichen Übernahmeofferte, HNA nur rund 64 Prozent der Aktien angeboten und damit die Mindestandienungsquote von 67 Prozent nicht erreicht wurde, übernahm HNA Gategroup auf diesen Zeitpunkt definitiv.

Nach Ablauf der Nachfrist Ende Juli besass HNA fast 96 Prozent der Aktien. Die Chinesen bemühten sich aber weiter, auch noch die restlichen Gategroup-Aktionäre loszuwerden. An einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Juli wurde zudem praktisch der ganze Verwaltungsrat von Gategroup ausgewechselt. (sda)