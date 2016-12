Wirtschaft

US-Richter gibt VW bis Montag Zeit für Kompromiss im Dieselskandal

Im Ringen um die Entschädigung von rund 80'000 VW-Kunden in den USA mit Dieselautos soll bis Montag eine Lösung gefunden werden. Richter Charles Breyer am Bezirksgericht San Francisco zeigte sich am Freitag optimistisch, dass es zu einer Einigung kommt.