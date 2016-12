Boulevard

Kerzen verursachen Hausbrand in Châtel-Saint-Denis FR

Kerzen auf einem Tisch vor einem Haus haben in der Nacht auf Samstag in Châtel-Saint-Denis FR zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Flammen griffen von den Dochten auf die Fassade und das Dach über und richteten grossen Schaden an.