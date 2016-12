AZ Medien stellen Zeitung «Schweiz am Sonntag» nächstes Jahr ein

Politik

Verschwindet vom Zeitungsmarkt: Der Titel «Schweiz am Sonntag» der AZ Medien existiert noch bis im März. (Archivbild).

Jetzt ist es offiziell: Die Tage der Zeitung «Schweiz am Sonntag» sind gezählt. Das Medienunternehmen AZ Medien legt ab dem 4. März seine Sonntagszeitung mit der Samstagsausgabe zusammen. Statt zwei Ausgaben kommt am Samstag noch eine «Schweiz am Wochenende» heraus.

Aarau. – Das Unternehmen begründet den Schritt in einem Editorial in der «Nordwestschweiz» vom Samstag mit knapper werdenden Werbeeinnahmen und hohen Kosten bei Druck, Papier und Vertrieb. «Dieser Bereich macht gut die Hälfte der Gesamtkosten aus», schreiben Verleger Peter Wanner und Chefredaktor Patrik Müller. Über die Pläne hatte das Branchenmagazin «Schweizer Journalist» bereits Anfang Dezember berichtet.

«Indem AZ Medien am Wochenende nur noch einen Druck- und Vertriebsvorgang haben, werden in diesem nicht publizistischen Bereich Mittel frei, die wir in die journalistische Leistung und Qualität investieren können», heisst es weiter. Gleichzeitig sei man mit diesem Schritt «künftig gegenüber herkömmlichen Sonntagszeitungen einen Tag voraus».

Die neue «Schweiz am Wochenende» biete Lesestoff für zwei Tage mit einem ausgebauten Lokalteil. Sie werde umfangreicher sein als die «Schweiz am Sonntag». Für den Leser, der die Zeitung am Sonntag online bezieht, werden die Inhalte aktualisiert.

2007 lanciert

Die erste Ausgabe der AZ-Medien-Sonntagszeitung «Sonntag» war am 16. September 2007 erschienen. Sie ging mit einer Auflage von 240'000 Exemplaren an den Start. Chefredaktor war der damals 32-jährige Patrik Müller.

2011 folgte die erste Überarbeitung des Layouts. 2013 wurde die Sonntagszeitung mit der «Südostschweiz am Sonntag» zusammengelegt und erschien ab März unter dem Titel «Schweiz am Sonntag». Die Auflage betrug damals 203'156 Exemplare, aktuell sind es laut der Webseite der Zeitung noch 190'176. Gemäss den WEMF-Zahlen von letztem April hat die «Schweiz am Sonntag» 345'000 Leser.

Stellenabbau angekündigt

Diesen Herbst hatten die AZ Medien bekanntgegeben, aus Kostengründen 26 Stellen abzubauen. Sechs Kündigungen würden ausgesprochen. Zudem wurde angekündigt, dass «Schweiz am Sonntag»-Chefredaktor Müller zusätzlich das Amt des Leiters der «az Nordwestschweiz», Christian Dorer, übernimmt. Dorer wechselt zu Ringier.

Die AZ Medien AG ist an über 13 Standorten vertreten und zählt mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Medienunternehmen gibt unter anderen die «Aargauer Zeitung», die «Basellandschaftliche Zeitung», die «bz Basel», die «Limmattaler Zeitung», die «Solothurner Zeitung», das «Grenchner Tagblatt» und das «Oltner Tagblatt» heraus. Mit Sendern wie TeleZüri, Tele M1 oder TV24 sind die AZ Medien auch im TV-Markt vertreten. (sda)