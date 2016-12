Leipzig setzt sich wieder an die Tabellenspitze

Sport

RB Leipzig findet eine Woche nach der ersten Saisonniederlage wieder zum Siegen zurück. Der Aufsteiger gewinnt gegen Hertha Berlin und liegt zumindest bis am Sonntag an der Bundesliga-Spitze.

Fussball. – Das 0:1 in Ingolstadt hat das überraschende Leipzig nur gebremst, aber nicht gestoppt. Die Ostdeutschen zeigten in der 15. Runde gegen das viertplatzierte Hertha Berlin eine starke Leistung. Vor über 42'000 Zuschauern schossen Timo Werner und Will Orban die Tore für die Gastgeber. Leipzig liegt nun drei Punkte vor Bayern München, das am Sonntag mit einem Sieg in Darmstadt dank dem besseren Torverhältnis wieder die Leaderposition übernehmen kann.

20 Punkte beträgt der Vorsprung von Leipzig auf Mönchengladbach. Die Gladbacher verloren in Augsburg mit 0:1. Der einzige Treffer fiel eine Viertelstunde vor Schluss durch einen Kopfball von Martin Hinteregger, der via Pfosten Goalie Yann Sommer bezwang. Der Schweizer Internationale, der am Samstag seinen 28. Geburtstag feierte, befindet sich mit seiner Mannschaft in einem besorgniserregenden Tief: Von den letzten zehn Partien (inklusive Champions League) gewann sie nur eine. Der Druck auf Trainer André Schubert wird weiter zunehmen.

Hamburg, das zuletzt Aufwärtstendenzen gezeigt hatte, erlitt in Mainz einen Rückschlag. Mit drei Toren sicherte der ehemalige deutsche Junioren-Internationale Danny Latza den von Martin Schmidt trainierten Mainzern fast im Alleingang den 3:1-Erfolg und die ersten drei Punkte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Resultate und Rangliste:

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0). - 28'653 Zuschauer. - Tor: 75. Hinteregger 1:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi, ab 75. mit Drmic.

Schalke - Freiburg 1:1 (0:0). - 49'500 Zuschauer. - Tore: 64. Niederlechner 0:1. 74. Konoplyanka 1:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt).

Mainz - Hamburger SV 3:1 (1:1). - 30'179 Zuschauer. - Tore: 21. Wood 0:1. 35. Latza 1:1. 56. Latza 2:1. 67. Latza 3:1. - Bemerkungen: Mainz ab 83. mit Frei (Ersatz). Hamburger SV ohne Djourou (gesperrt).

Leipzig - Hertha Berlin 2:0 (1:0). - 42'588 Zuschauer. - Tore: 41. Werner 1:0. 62. Orban 2:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Coltorti (Ersatz). Hertha Berlin mit Lustenberger (verwarnt), ohne Stocker (Ersatz).

Werder Bremen - Köln 1:1 (1:1). - 42'100 Zuschauer. - Tore: 28. Rudnevs 0:1. 40. Gnabry 1:1.

Am Freitag: Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2.

Rangliste: 1. RB Leipzig 15/36 (31:12). 2. Bayern München 14/33 (34:9). 3. Hoffenheim 15/27 (27:16). 4. Hertha Berlin 15/27 (22:16). 5. Eintracht Frankfurt 14/26 (19:11). 6. Borussia Dortmund 15/26 (34:18). 7. 1. FC Köln 15/24 (20:14). 8. Bayer Leverkusen 14/20 (21:21). 9. Mainz 05 15/20 (26:27). 10. SC Freiburg 15/20 (19:26). 11. Schalke 04 15/18 (19:17). 12. Augsburg 15/17 (12:16). 13. Borussia Mönchengladbach 15/16 (14:23). 14. Werder Bremen 15/15 (19:33). 15. Wolfsburg 14/10 (12:23). 16. Hamburger SV 15/10 (12:30). 17. Ingolstadt 14/9 (11:24). 18. Darmstadt 14/8 (11:27). (si)