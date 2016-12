Wirtschaft

Extra-Zahlung an Rentner erschwert Griechenlands Reformprüfung

Die Sonderzahlung an Rentner in Griechenland verzögert nach Einschätzung der EU-Kommission den Abschluss der zweiten Reformüberprüfung des schuldengeplagten Euro-Landes. Eine Einigung könne dennoch in den nächsten Monaten erzielt werden.