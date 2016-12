Politik

Syrien-Gespräche in Moskau vorgezogen - Abstimmung über UNO-Mission

Russland, die Türkei und der Iran wollen ihre Beratungen über die Lage in Syrien um eine Woche auf kommenden Dienstag vorziehen. Die Aussenminister der drei Länder wollten sich am 20. Dezember in Moskau treffen, teilte das iranische Aussenministerium am Samstag mit.