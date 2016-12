Politik

30 Soldaten bei Selbstmordanschlag im jemenitischen Aden getötet

Erst am vergangenen Wochenende waren bei einem Selbstmordanschlag in Aden 48 Soldaten getötet worden. Sicherheitskräfte inspizieren den Anschlagsort.(Archiv).

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Kaserne in der südjemenitischen Stadt Aden sind am Sonntag mindestens 30 Soldaten getötet worden. Das teilten Militärvertreter und Rettungskräfte mit, nachdem die Zahl der Toten zuvor mit mindestens 20 angegeben worden war.