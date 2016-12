Meillard mit Operation am Knie

Sport

Loïc Meillard muss sich einer Meniskus-Operation am rechten Knie unterziehen und fällt längere Zeit aus.

Ski alpin. – Der 20-Jährige hatte am Sonntag am Weltcup in Alta Badia nicht zum zweiten Riesenslalom-Lauf antreten können. In den Untersuchungen wurde ein Meniskusschaden diagnostiziert.

Bei einer optimalen Heilung wäre eine Rückkehr auf den Schnee nach ein paar Wochen möglich. (si)