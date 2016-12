Überschwemmungen nach Starkregen in Ost-Spanien

Boulevard

Heftiger Regen hat im Osten und Südosten Spaniens teilweise schwere Überschwemmungen ausgelöst. Flüsse traten über die Ufer. Zahlreiche Strassen waren überschwemmt.

Madrid. – Vor allem in der Region rund um die Stadt Valencia seien am Montag in mehr als 100 Gemeinden die Schulen geschlossen worden, berichtete die Zeitung «ABC». Auch rund um die südöstliche Stadt Murcia blieben die Lehranstalten vorsichtshalber geschlossen.

Betroffen waren zudem die Baleareninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Für Mallorca gaben Experten die Warnstufe Orange aus. Sie rechneten dort in den kommenden zwölf Stunden mit 100 Litern Regen pro Quadratmeter. Die Meteorologen sagten zunächst kein Ende der Niederschläge voraus. (sda)