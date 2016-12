Vermischtes

Verwahrter Mörder von Biel möchte sich therapieren lassen

Der Mörder der jungen Frau beantragt die Umwandlung der Verwahrung in eine stationäre therapeutische Massnahme. (Symbolbild).

Auf den Tag genau 26 Jahre nach dem Sexualmord an einer jungen Frau in Biel steht der Täter am (heutigen) Dienstag erneut vor Gericht. Er beantragt die Umwandlung der Verwahrung in eine stationäre therapeutische Massnahme.