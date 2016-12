Politik

Präsident der Demokratischen Republik Kongo überschreitet Amtszeit

Ein Polizeiauto patrouilliert in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo.

In der Demokratischen Republik Kongo hat der langjährige Präsident Joseph Kabila in der Nacht zum Dienstag seine verfassungsmässige Amtszeit überschritten und kurzfristig eine neue Regierung eingesetzt. In der Hauptstadt Kinshasa kam es zu Protesten.