Starker Smog in Nordchina übersteigt Messwerte um das Vielfache

Die Hochhäuser Pekings sind im dichten Smog kaum noch zu sehen.

Trotz Fahrverboten und Fabrikschliessungen hat sich der starke Smog in Nordchina weiter ausgebreitet. 460 Millionen Menschen in sechs Provinzen waren am Dienstag «stark verschmutzter» oder «gefährlicher» Luft ausgeliefert, teilte die Umweltorganisation Greenpeace mit.