Evakuierung Ost-Aleppos stockt erneut

Menschen aus dem umkämpften Ost-Teil Aleppos kommen in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Idlib an. Doch die Evakuierung der Menschen ist erneut ins Stocken geraten.

Die Evakuierung Ost-Aleppos ist erneut unterbrochen worden. Syrische Militärkreise begründeten den Stopp am Dienstagabend damit, Rebellen hätten neue Bedingungen gestellt.

Aleppo. – Zuvor hatte es geheissen, die letzten Kämpfer und Zivilisten sollten die Stadt im Laufe des Tages verlassen. Die Evakuierung Ost-Aleppos in dem Bürgerkriegsland hatte vergangenen Donnerstag begonnen, wurde dann aber nach dem Ausbruch neuer Gewalt für einige Tage unterbrochen und am Sonntag wieder aufgenommen.

Seit Beginn der Evakuierung haben nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25'000 Menschen die letzten Rebellengebiete der nordsyrischen Stadt verlassen. Allein seit der Wiederaufnahme der Transporte am Sonntag seien 15'000 Menschen in das Umland Aleppos gebracht worden, sagte IKRK-Sprecherin Ingy Sedky am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, es seien bislang erst rund 16'000 Menschen ins von Rebellen kontrollierte Umland südwestlich der Stadt gebracht worden.

2000 bis 3000 Menschen warteten noch auf den Transport, darunter auch Kämpfer. Die Vertriebenen sind bislang in anderen von Rebellen kontrollierten Gebieten in den Provinzen Aleppo und Idlib untergekommen.

Versorgung schwierig

Mohammed Katub von der Hilfsorganisation Syrian American Medical Society (SAMS), sagte, die Vertriebenen kämen in Zelten, Moscheen und Schulen unter. Es sei schwierig, sie dort mit Wasser zu versorgen und vor der Kälte zu schützen.

Aus syrischen Armeekreisen hatte es am Dienstagabend geheissen, es sei damit zu rechnen, dass die letzten Kämpfer Ost-Aleppo in den nächsten Stunden verliessen. Die Armee bereite sich darauf vor, danach in die Viertel einzurücken.

Im Gegenzug für die Evakuierung der lange blockierten Viertel Ost-Aleppos dürfen auch Menschen die von Rebellen belagerten Orte Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens verlassen.

Damit wird eine Forderung der vom Iran finanzierten Schiiten-Milizen erfüllt, die die Armee unterstützen. In Fua und Kafraja wohnen vor allem Schiiten. (sda)