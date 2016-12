Schubert nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach

Sport

Nach der miserablen Bilanz von zuletzt nur einem Sieg in elf Meisterschaftsspielen stellen die Verantwortlichen des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach Trainer André Schubert frei.

Fussball. – Schubert, der am 21. September 2015 als Nachfolger von Lucien Favre angetreten war, wusste bereits nach der 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg, dass die Partie gegen Wolfsburg seine letzte als Borussen-Coach war. «Es tut mir persönlich sehr leid, auch für die Fans. Ich bin enttäuscht», sagte der 45-Jährige am späten Dienstagabend mit Tränen in den Augen.

Selbst ein Sieg hätte Schubert nicht mehr geholfen. «Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden», erklärte Sportdirektor Max Eberl in einer schriftlichen Mitteilung am Mittwoch.

Man habe sich, so Eberl, mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde entschieden, «einen Neustart zu machen». Über den Nachfolger wollte der Sportdirektor indes noch keine Aussagen treffen. Durchaus denkbar ist, dass der Klub mit den drei Schweizer Spielern Yann Sommer, Nico Elvedi und Josip Drmic einen routinierten Chefcoach präsentieren wird. Der frühere Wolfsburger Dieter Hecking wird im Umfeld häufig genannt. Auch der ehemalige belgische Nationaltrainer Marc Wilmots könnte ein Kandidat sein.

Die Trennung von Schubert zeichnete sich seit Wochen ab. Spätestens nach den desaströsen Leistungen in der Bundesliga beim 1:4 in Dortmund und kurz darauf in der Champions League beim 0:4 in Barcelona ging der Trend nach unten. Mit nur 16 Punkten aus 15 Spielen steht die Mannschaft mittlerweile im Abstiegskampf.

Indes ist Schuberts gesamte Bilanz so schlecht nicht: In 45 Bundesligaspielen gewann die Mannschaft 21 Mal mit dem Coach, der im Vorjahr eine bemerkenswerte Aufholjagd nach fünf Start-Niederlagen schaffte und die Mannschaft am Ende noch in die Champions League führte. In der laufenden Saison ging der Trend allmählich deutlich nach unten, am Ende erreichte der Trainer sein Team nicht mehr. (si)