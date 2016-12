Politik

Die Grippewelle ist dieses Jahr früh in der Schweiz angekommen

Zwieback, Kräutertee und «Mandarindli» statt Weihnachtsschmaus: Just in der Woche vor Weihnachten ist die Grippewelle in der Schweiz angekommen.

Just in der Woche vor den Feiertagen hat sich die Grippewelle in der Schweiz ausgebreitet. Sie ist damit früher in der Schweiz angekommen als in den beiden Jahren zuvor.