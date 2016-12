Schweiz schliesst Jahr als Nummer 11 der Welt ab

Sport

Die Schweiz schliesst das Jahr als Nummer 11 der FIFA-Weltrangliste und damit eine Position besser als 2015 ab.

Fussball. – Die in der WM-Qualifikation nach vier Spielen noch verlustpunktlose Mannschaft von Vladimir Petkovic holte in den letzten zwölf Monaten 79 Punkte mehr als in der gleichen Periode davor. Per Dezember 2015 war die Schweiz als Nummer 12 der Welt geführt worden.

An der Spitze des Rankings steht Argentinien, das in diesem Jahr 10 von 15 Spielen gewonnen und im April Belgien nach fünf Monaten als Leader abgelöst hat. Im Vergleich mit dem Punktewert von Dezember 2015 hat sich Frankreich am meisten verbessert (+437). Die «Bleus» kassierten heuer die einzige Niederlage in 17 Partien (bei 13 Siegen) just im EM-Final gegen Portugal. (si)