Video zeigt Verbrennung türkischer Soldaten durch IS-Terroristen

Türkischer Militäreinsatz im Grenzgebiet zu Syrien: Zwei vermissten Soldaten wurden offenbar vom IS verbrannt. (Symbolbild).

In einem mutmasslich von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Terroristen zwei türkische Soldaten bei lebendigem Leib verbrennen. Das Video verbreitete sich am Donnerstag im Internet.