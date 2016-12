Weltbevölkerung 2016 um Einwohnerzahl Deutschlands gestiegen

Politik

Die Zahl der Weltbevölkerung ist in diesem Jahr in etwa um die Einwohnerzahl Deutschlands gestiegen. Zum Stichtag 1. Januar werden voraussichtlich rund 7,474 Milliarden Menschen auf der Erde leben.

Hannover. – Dies entspreche gegenüber dem Neujahrstag dieses Jahres einem Anstieg um rund 83 Millionen Menschen und damit in etwa der Einwohnerzahl Deutschlands. Dies teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung am Freitag in Hannover mit. Ihren Angaben zufolge wächst die Bevölkerungszahl pro Sekunde statistisch um 2,6 Menschen. (sda)