Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche Helfer Amris

Italienische Sicherheitskräfte im Mailänder Quartier Sesto San Giovanni, wo Polizeibeamte am frühen Morgen bei einer Kontrolle den mutmasslichen Berlin-Attentäter Anis Amri erschossen haben. Weitere Bilder (2)

Nach dem Tod des mutmasslichen Berlin-Attentäters Anis Amri konzentrieren sich die Ermittlungen auf mögliche Helfer des Tunesiers. «Für uns gehen die Ermittlungen jetzt mit hoher Intensität weiter», kündigte Generalbundesanwalt Peter Frank am Freitag in Karlsruhe an.