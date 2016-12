Sport

Klubrekord der Minnesota Wild mit zehn Siegen

Viel Grund zur Freude derzeit bei Minnesota Wild und Nino Niederreiter (Nr. 22) - zehn Siege in Serie mit einem Torverhältnis von 37:16.

Die Minnesota Wild mit dem Schweizer Internationalen Nino Niederreiter sind in der NHL nicht zu stoppen. Die Wild gewinnen in New York bei den Rangers mit 7:4 zum zehnten Mal hintereinander.