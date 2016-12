Boulevard

Mutter und Kinder auf Trottoir angefahren und schwer verletzt

Ungebremst aufs Trottoir gefahren: Die zerstörte Scheibe zeugt von der Wucht des Aufpralls. Der Lenker war eingeschlafen und fuhr in eine Mutter und ihre beiden Kinder. Die drei wurden schwer verletzt.

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Dürrenäsch auf dem Trottoir ungebremst in eine junge Mutter mit einem Kleinkind und einem Säugling gefahren. Alle drei erlitten schwere Verletzungen. Der Mann war am Steuer eingeschlafen.