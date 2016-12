Politik

Rund 40 Personen demonstrieren «gegen Terror und Islamophobie»

Mitglieder der Vereinigung Islamische Jugend Schweiz (VIJS) und des Islamischen Zentralrats der Schweiz (IZRS) gaben an Heiligabend in Zürich ihre Meinung gegen den Terror in Berlin und den Anschlag auf eine Zürcher Moschee kund.

Rund 40 Personen haben am Samstagnachmittag auf dem Helvetiaplatz in Zürich «gegen Terror und Islamophobie» demonstriert. Die Vereinigung Islamische Jugend Schweiz (VIJS) - unterstützt vom Islamischen Zentralrat (IZRS) - hatte zur Kundgebung an Heiligabend aufgerufen.