Kultur

Gitarrist Rick Parfitt von Status Quo gestorben

Der Gitarrist Rick Parfitt von der britischen Rockband Status Quo ist tot. Parfitt verstarb im Alter von 68 Jahren. (Archivbild aus dem Jahr 2009).

Der Gitarrist Rick Parfitt von der britischen Rockband Status Quo ist tot. Parfitt verstarb im Alter von 68 Jahren in einem Spital im spanischen Marbella, wie seine Familie und sein Manager in einer gemeinsamen Erklärung am Samstag mitteilten.