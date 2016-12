Vermischtes

Lieblingsenkelin der britischen Queen verliert ihr Baby

Traurige Weihnachten für das britische Königshaus: Zara Tindall (links), eine Enkelin von Queen Elizabeth II., hat ihr Kind verloren. Sie und ihr Mann Mike Tindall sollten im Frühling zum zweiten Mal Eltern werden. (Archivbild).

Traurige Weihnachten in der britischen Königsfamilie: Zara Tindall, die als Lieblingsenkelin der Queen gilt, hat ihr Baby verloren. Das teilte ihr Sprecher am Samstag in London mit. Weitere Details wurden nicht genannt.