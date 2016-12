Politik

Papst erinnert in Christmesse an notleidende Menschen

Der Papst zelebriert die Christmesse im Petersdom in Rom.

Papst Franziskus hat an Heiligabend in Rom an notleidende Menschen erinnert. Tausende Gläubige versammelten sich am Samstagabend im und vor dem Petersdom, um der Predigt des katholischen Kirchenoberhauptes während der Christmesse zuzuhören.