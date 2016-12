Boulevard

Russische Militärmaschine von den Radarschirmen verschwunden

Vom Radar verschwunden: Russisches Militärflugzeug über dem Schwarzen Meer vermisst. (Symbolbild).

In Russland wird eine Militärmaschine mit 91 Menschen an Bord vermisst. Die Maschine sei kurz nach dem Start am Sonntag in der südrussischen Stadt Adler von den Radarschirmen verschwunden.