Boulevard

Mutter und Kinder auf Trottoir angefahren - Säugling tot

Ungebremst aufs Trottoir gefahren: Die zerstörte Scheibe zeugt von der Wucht des Aufpralls. Der Lenker war eingeschlafen und fuhr in eine Mutter und ihre beiden Kinder.

Einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall in Dürrenäsch AG ist ein einmonatiger Säugling im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein Autofahrer war am Freitagnachmittag am Steuer eingeschlafen und ungebremst in eine junge Mutter und zwei Kinder gefahren.