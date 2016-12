Boulevard

Panzernashorn in Nepal tötet vierjähriges Mädchen

Ein indisches Panzernashorn hat in der Nähe eines Nationalparks in Nepal ein vierjähriges Mädchen getötet und dessen 73-jährige Grossmutter verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntagvormittag, wie die nepalesische Polizei am Montag mitteilte.