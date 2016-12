Vermischtes

Raubüberfall beim Pizolpark in Mels - Täter geflüchtet

Tatort Parkplatz: Beim Pizolpark in Mels haben zwei Unbekannte einen 35-jährigen Mann mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt.

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmittag auf dem Parkplatz des Pizolparks in Mels einen 35-jährigen Mann mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Mit mehreren tausend Franken Beute stiegen sie in ein Auto und fuhren davon.