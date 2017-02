Vermischtes

Sechs Wochen Winter: Murmeltier Phil verkriecht sich in seinen Bau

Ein Brauch mit fragwürdiger Aussagekraft: Murmeltier Phil wird Jahr für Jahr aus dem Schlaf gerissen - aus seinem Verhalten schliessen die Bewohner von Punsxutawney dann, wie lange der Winter noch dauert.

Der Winter in den USA wird lang: Phil, das Murmeltier aus dem Örtchen Punxsutawney in Pennsylvania, hat noch sechs Wochen Kälte voraus gesagt - und sich am inoffiziellen Murmeltiertag prompt zum weiteren Winterschlaf wieder in seinen Bau verzogen.