Föhn sorgt für frühlingshafte Temperaturen in den Alpentälern

Dank dem Föhn stiegen die Temperaturen am Donnerstag auf bis zu 16 Grad. (Symbolbild).

Der kräftige Föhn hat am Donnerstag für frühlingshafte Temperaturen in den nördlichen Alpentälern gesorgt. Am wärmsten war es in Vaduz mit 16,8 Grad.