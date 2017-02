Politik

Kein Asyl für illegal ausgereiste Eritreer

Eritreische Flüchtlinge sollen laut Bundesverwaltungsgericht kein Asyl mehr erhalten, wenn sie allein eine illegale Ausreise als Fluchtgrund angeben (Symboldbild).

Eritreische Flüchtlinge erhalten in der Schweiz kein Asyl mehr, nur weil sie ihr Heimatland illegal verlassen haben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen in einem Grundsatzurteil entschieden.