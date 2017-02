Politik

Freispruch und Geldstrafen für Militärkader im Prozess von Yverdon

Im Zentrum des Militärprozesses in Yverdon VD steht ein privater Schützenverein. (Symbolbild).

Das Militärgericht in Yverdon VD hat am Freitag fünf Armee-Kadermitglieder in den meisten Anklagepunkten im Prozess um Schiessübungen in den Räumlichkeiten der Schweizer Armee entlastet. Es verhängte einen Freispruch und vier bedingte Geldstrafen.