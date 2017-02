Kultur

Mark Kelly erhält den Swiss Music Award als «Best Act Romandie»

Mark Kelly hat am Donnerstagabend den Swiss Music Award in der Sparte «Best Act Romandie» gewonnen. Die restlichen dreizehn Trophäen werden am 10. Februar vergeben. (Handout).

Der erste Swiss Music Award 2017 ist vergeben: Mark Kelly ist am Donnerstag in Lausanne als «Best Act Romandie» ausgezeichnet worden. Kelly stammt aus Manchester und lebt seit 15 Jahren in der Westschweiz. Ebenfalls nominiert waren FlexFab und Kadebostany.