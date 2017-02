Amerikanischer Verteidiger für die SCL Tigers

Sport

Die SCL Tigers verstärken sich per sofort mit dem amerikanischen Verteidiger Matt Lashoff.

Eishockey. – Der 30-Jährige war 2005 ein Erstrunden-Draft der Boston Bruins und absolvierte insgesamt 74 Spiele in der NHL. Seit 2011 agierte er jedoch noch nur noch in der AHL, der osteuropäischen KHL, in Schweden sowie in der Saison 2012/13 bei den ZSC Lions (49 Spiele/1 Tor).

Lashoff wird in den nächsten Tagen im Emmental erwartet und dürfte nach der Nationalmannschaftspause am 14. Februar in Freiburg erstmals zum Einsatz kommen. (si)