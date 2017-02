Drei-Punkte-Rekord für Stephen Curry

Sport

Die Golden State Warriors sind in der Regular Season der NBA eine Klasse für sich. Und Stephen Curry, einer ihrer Stars, ist auf Rekordjagd.

Basketball. – Curry ist tatsächlich eine weitere Bestleistung in der NBA geglückt. Beim 133:120-Sieg der Warriors bei den Los Angeles Clippers versenkte der 28-Jährige seinen 200. Drei-Punkte-Wurf der Saison. Er erreicht die Marke von 200 erfolgreichen Würfen in einer Saison zum fünften Mal in Folge. Das hat keiner vor ihm geschafft. Nur Ray Allen war in insgesamt fünf Saisons auf mindestens 200 Dreier gekommen.

Erfolgreiche Würfe aus der Distanz sind bei den Currys eine Spezialität der Familie. Vater Dell Curry spielte von 1986 bis 2002 in der NBA und traf 40,2 Prozent seiner Dreierwürfe. Er arbeitet heute als Co-Kommentator beim Haus-TV der Hornets. (si)