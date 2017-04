Vermischtes

Archäologische Rarität: Blei-Sarkophag in Augusta Raurica gefunden

Der rund 1700 Jahre alte Blei-Sarkophag einer reichen Römerin ist in der Nähe des Baselbieter Römermuseums Augusta Raurica gefunden worden.

Ein römischer Blei-Sarkophag ist in Augst BL zum Vorschein gekommen. Der bei einer Notgrabung an der Rheinstrasse entdeckte Sarg einer reichen Frau ist nahezu vollständig erhalten. Dies sei sehr selten, teilte das Römermuseum Augusta Raurica am Mittwoch mit.